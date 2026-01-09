Werder Brema-Hoffenheim sabato 10 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida tra Werder Brema e Hoffenheim, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 15:30. Si affrontano due squadre con obiettivi differenti: il Werder Brema in casa e l’Hoffenheim di Ilzer, protagonista di una prima parte di stagione sorprendente. In questa guida troverai formazioni, quote e pronostici per seguire al meglio l’incontro.

La grande sorpresa di questa prima parte di stagione è senza ombra di dubbio l'Hoffenheim di Ilzer impegnato sul campo del Werder Brema di Steffen. I biancoverdi sono nel tranquillo limbo di centro classifica, avendo già regolato tutte le dirette concorrenti alla salvezza. Inizio decisamente soft ma poi la squadra ha reagito bene ed è andata a prendersi punti anche importanti.

Bundesliga, gara pazza a Hoffenheim: 3-0 in 12', poi il Werder Brema ribalta tutto - Gara a dir poco pazza alla PreZero Arena tra Hoffenheim e Werder Brema. tuttomercatoweb.com

Bundesliga, quante emozioni a Brema: rimonta al 91', ma l'Hoffenheim fa festa allo scadere - Al Weserstadion vincono gli ospiti con una rete in pieno recupero di Bulter, dopo il pari avvenuto appena un minuto ... m.tuttomercatoweb.com

E' notizia di questi giorni che Victor Boniface dovrà operarsi al ginocchio, e la sua stagione praticamente finisce qui. E probabilmente il Werder Brema, squadra che lo prese in prestito in estate, dopo il rifiuto del Milan, lo s - facebook.com facebook

Qualcuno di voi ricorderà Alexander Nouri. Fu un discreto centrocampista offensivo a cavallo degli anni 2000, diventando allenatore una volta ritiratosi. Si è seduto sulle panchine di Werder Brema, Ingolstadt ed Herta Berlin. Ma ora cambia carriera. Non v x.com

