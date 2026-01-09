Werder Brema-Hoffenheim sabato 10 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida tra Werder Brema e Hoffenheim, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 15:30. Si affrontano due squadre con obiettivi differenti: il Werder Brema in casa e l’Hoffenheim di Ilzer, protagonista di una prima parte di stagione sorprendente. In questa guida troverai formazioni, quote e pronostici per seguire al meglio l’incontro.

La grande sorpresa di questa prima parte di stagione è senza ombra di dubbio l’Hoffenheim di Ilzer impegnato sul campo del Werder Brema di Steffen.  I biancoverdi sono nel tranquillo limbo di centro classifica, avendo già regolato tutte le dirette concorrenti alla salvezza. Inizio decisamente soft ma poi la squadra ha reagito bene ed è andata a prendersi punti anche importanti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Werder Brema-Colonia (sabato 29 novembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

