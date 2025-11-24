Sondaggio politico Fratelli d’Italia e Pd crescono

Periodicodaily.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd crescono. Il Movimento 5 Stelle cala. E' il podio delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 24 novembre, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma saldamente primo partito e prosegue l'ascesa. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sondaggio politico fratelli d8217italiaSondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono - E' il podio delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 24 novembre, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Secondo cn24tv.it

sondaggio politico fratelli d8217italiaSondaggi politici: Fratelli d'Italia e PD in crescita, cala il M5S - L'ultimo sondaggio SWG per il Tg di La7 vede rafforzarsi il partito della premier: cresce anche il Partito Democratico, passo indietro per il M5S ... Da it.blastingnews.com

sondaggio politico fratelli d8217italiaSondaggi politici, nel centrodestra cresce solo Fratelli d’Italia, al 31,4%: chi prende più voti - Nel centrodestra cresce solo Fratelli d'Italia, che supera il 31%. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggio Politico Fratelli D8217italia