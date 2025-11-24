Sondaggio politico Fratelli d’Italia e Pd crescono

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd crescono. Il Movimento 5 Stelle cala. E' il podio delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 24 novembre, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma saldamente primo partito e prosegue l'ascesa. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com