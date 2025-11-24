Sondaggio politico Fratelli d’Italia e Pd crescono
(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd crescono. Il Movimento 5 Stelle cala. E' il podio delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 24 novembre, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma saldamente primo partito e prosegue l'ascesa. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Sondaggio politico del 24 novembre: come andrebbe se si votasse oggi - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Sondaggio politico del 27/10/25: come andrebbe se si votasse oggi Vai su X
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono - E' il podio delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 24 novembre, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Secondo cn24tv.it
Sondaggi politici: Fratelli d'Italia e PD in crescita, cala il M5S - L'ultimo sondaggio SWG per il Tg di La7 vede rafforzarsi il partito della premier: cresce anche il Partito Democratico, passo indietro per il M5S ... Da it.blastingnews.com
Sondaggi politici, nel centrodestra cresce solo Fratelli d’Italia, al 31,4%: chi prende più voti - Nel centrodestra cresce solo Fratelli d'Italia, che supera il 31%. Scrive fanpage.it