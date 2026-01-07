Ai Castelli Romani le Feste finiscono con un buffo biscotto con tre seni Videoricetta della pupazza di Frascati

A Frascati, nei Castelli Romani, tradizione e gastronomia si incontrano anche nei momenti di festa. In questo contesto, si distingue una videoricetta dedicata alla “pupazza”, un biscotto originale con tre seni, simbolo di una ricetta antica e curiosa. Questa delizia rappresenta un esempio di come le tradizioni dolciarie locali siano ancora vive e apprezzate, arricchendo le celebrazioni con un tocco di originalità e storia.

C’è una città dei Castelli Romani nota da sempre per il suo vino, dove però, specie in questi giorni, si aggiunge una specialità in fatto di dolci antichi. Parliamo di Frascati e delle sue particolari ‘pupazze’, dei biscotti semplicissimi con una forma però insolita e ricca di significati. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ai Castelli Romani le Feste finiscono con un buffo biscotto con tre seni. Videoricetta della “pupazza” di Frascati Leggi anche: Terremoto ai Castelli Romani, la scossa avvertita anche a nord della provincia pontina Leggi anche: Trenotrek poetico multilevel ai Castelli Romani Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ai Castelli Romani le Feste finiscono con un buffo biscotto con tre seni. Videoricetta della “pupazza” di Frascati; Velletri, in piazza Garibaldi raccolta straordinaria di carta a cura di Volsca Ambiente. Natale ai Castelli Romani: tra borghi, sentieri e natura, il Parco invita a vivere le feste in modo consapevole - Con l’arrivo del Natale e delle festività di fine anno, il Parco regionale dei Castelli Romani lancia un invito a ... castellinotizie.it Castelli Romani, le feste non devono far abbassare il rispetto e l’attenzione verso l’ambiente e gli animali. - Le festività rappresentano per tutti la possibilità di avere più tempo per stare insieme e dedicarsi alla scoperta del territorio. meridiananotizie.it L’estrazione della Lotteria Italia bacia i castelli romani anche con i premi di terza e quarta categoria #ilmamilio #lotteriaitaliaa - facebook.com facebook #Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2,6 avvertita anche a Roma: epicentro ad Ariccia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.