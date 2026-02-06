Franco Garufi presenta Frammenti per la Sicilia a Palermo | riflessioni su cultura e identità islandesi

Questa sera a Palermo, Franco Garufi presenta il suo libro “Frammenti per la Sicilia” al Centro Studi Pio La Torre. L’appuntamento è alle 17 in via Umberto Boccioni, dove lo scrittore parlerà di cultura e identità siciliana, offrendo alcune riflessioni sul rapporto tra la Sicilia e l’Islanda.

Lunedì 9 febbraio, alle 17, a Palermo, il Centro Studi Pio La Torre in via Umberto Boccioni n. 206 sarà il teatro della presentazione del libro *Frammenti per la Sicilia*, di Franco Garufi. L'evento, che vedrà protagonisti tra i quali Emilio Miceli, presidente del Centro Studi, e Piera Fallucca, dell'Istituto Gramsci Siciliano, rappresenta un momento significativo per un testo che si propone come un'analisi critica, ma anche umana, della Sicilia del nuovo millennio. Il libro, pubblicato da Navarra, vuole offrire un'alternativa ai miti e ai pregiudizi che da sempre placciano il pensiero sull'isola: stereotipi, degrado, debolezza, ma anche l'illusione di un destino immutabile.

