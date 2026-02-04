Immigrazione l’Anci Sicilia presenta a Palermo il dossier statistico 2025

Questa mattina a Palermo l’Anci Sicilia ha presentato il nuovo dossier sull’immigrazione. L’incontro, organizzato con il Centro Studi Idos, ha riunito amministratori locali e esperti per fare il punto sui numeri e le tendenze di quest’anno. Il rapporto evidenzia come gli arrivi continuino a crescere e come le comunità straniere si integrino nei territori. La presentazione si è svolta in un clima di confronto diretto, con domande e commenti da parte dei presenti.

L’Anci Sicilia, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Idos, presenterà l’11 febbraio a Palermo il Dossier Statistico Immigrazione 2025 (www.dossierimmigrazione.it). Il Dossier rappresenta la pubblicazione annuale più completa e autorevole in Italia sul fenomeno migratorio. Nato nel.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

