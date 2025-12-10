Riflessioni fuori dal calice Franco De Luca presenta il suo libro La preghiera del diavolo

Casertanews.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre alle 19, in piazza della Seta a San Leucio di Caserta, l'Associazione Italiana Sommelier Campania, delegazione di Caserta, presenta

Giovedì 11 dicembre alle 19 in piazza della Seta a San Leucio di Caserta, l’Associazione Italiana Sommelier Campania, delegazione di Caserta Presenta: Riflessioni fuori dal calice #traccia7 con la presentazione del libro “La preghiera del diavolo" di Franco De Luca. Franco De Luca è nato nel 1970. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica