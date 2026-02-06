Franca uccisa e derubata come si è arrivati all'arresto di nipote e complice | i gioielli venduti al Compro Oro

Un anno e mezzo di indagini ha portato all’arresto di un nipote e di un complice, sospettati di aver ucciso e derubato l’85enne Franca Genovini a Siena. La polizia ha scoperto che i gioielli rubati sono stati venduti al Compro Oro della zona. La morte della donna aveva scosso la città, ma ora i dettagli emergono grazie alle accuse e ai primi riscontri investigativi.

Un anno e mezzo di indagini ha portato alla svolta nel caso di Franca Genovini, l'85enne trovata morta in casa a Siena il 7 agosto 2024. Arrestate la nipote e un'amica, accusate di aver ucciso e derubato l'anziana. Cosa è emerso dai filmati visionati dagli investigatori, dall'autopsia e dai rilievi del Ris.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Uccisa in casa e i suoi gioielli venduti a un "Compro oro": il piano architettato dalla nipote (con un aiuto)

La polizia ha arrestato due donne che hanno pianificato l’omicidio di una donna, uccidendola in casa per rubarle circa tremila euro e alcuni gioielli d’oro.

franca uccisa e derubataFranca Genovini derubata e uccisa, la svolta dopo un anno e mezzo. Due donne in carcere, una è parente della vittimaIl giallo di Castellina in Chianti: nell’agosto del 2024 l’85enne venne trovata morta su una sedia della sua abitazione. Stamani in manette una parente 37enne della donna e una 25enne vicentina ... msn.com

franca uccisa e derubataUccisa in casa e i suoi gioielli venduti a un Compro oro: il piano architettato dalla nipote (con un aiuto)Due donne sono state arrestate per l'omicidio di Franca Genovini, trovata cadavere nel 2024 nella sua casa in provincia di Siena ... today.it

