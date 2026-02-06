Uccisa in casa e i suoi gioielli venduti a un Compro oro | il piano architettato dalla nipote con un aiuto
La polizia ha arrestato due donne che hanno pianificato l’omicidio di una donna, uccidendola in casa per rubarle circa tremila euro e alcuni gioielli d’oro. La nipote, con l’aiuto di una complice, ha organizzato tutto, vendendo subito gli oggetti rubati a un “Compro oro”. La vittima è stata trovata senza vita, mentre le due donne sono state fermate poco dopo i fatti.
Agatha Cristian, l’intervista al cast. Christian De Sica è un criminologo Due donne sono state arrestate per l'omicidio di Franca Genovini, trovata cadavere nel 2024 nella sua casa in provincia di Siena Uccisa per circa tremila euro e qualche oggetto in oro, prontamente rivenduto, da una nipote e una sua complice. Una 37enne della provincia di Siena e una 25enne della provincia di Vicenza sono state arrestate per l'omicidio di Franca Genovini, 85 anni, trovata cadavere il 7 agosto 2024 nella sua casa a Castellina in Chianti, dove abitava sola. La 37enne è una nipote acquisita della vittima.🔗 Leggi su Today.it
