Frana tra Vietri e Cetara Grieco Fillea Cgil | Tragedia sfiorata soluzioni vanno trovate a monte

Da salernotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada tra Vietri e Cetara si è sgretolata nella notte, causando una frana che ha bloccato il traffico. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione preoccupa. La Fillea CGIL di Salerno chiede interventi urgenti e soluzioni a monte per evitare che incidenti simili si ripetano. I residenti e i pendolari restano in attesa di risposte concrete.

La Fillea CGIL Salerno interviene sulla frana verificatasi nella notte in Costiera Amalfitana, con il cedimento di un costone roccioso tra Vietri sul Mare e Cetara e la conseguente chiusura della strada. “Siamo di fronte all’ennesima frana – dichiara il segretario generale della Fillea Cgil.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Vietri Cetara

Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara, il sindaco chiude la scuola

Una frana ha investito questa mattina la statale 163 Amalfitana a Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara.

Conferenza stampa Nicola post Cremonese Inter: «Petardo? Vanno trovate soluzioni! Oggi abbiamo dimostrato una cosa»

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il tecnico della Cremonese Nicola non si nasconde e chiede di trovare soluzioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vietri Cetara

Argomenti discussi: Dramma maltempo, nuova frana in Costiera Amalfitana: chiusa la SS163; Maltempo in Campania, frana in Costiera a Cetara: chiusa la Strada Statale Amaltiana; Frana sulla SS163 tra Cetara e Vietri: strada chiusa in entrambe le direzioni; Vietri/Cetara, frana a Fuenti bloccata la strada 163.

frana tra vietri eFrana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara, il sindaco chiude la scuolaStrada e scuole chiuse dopo che una frana si è verificata sulla statale 163 Amalfitana in località Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara: la situazione. virgilio.it

frana tra vietri eFrana tra Vietri e Cetara, Grieco (Fillea Cgil): Tragedia sfiorata, soluzioni vanno trovate a monteIl segretario generale: Se il costone avesse ceduto di giorno, in un orario di punta, oggi potremmo contare i morti. Non possiamo continuare ad aspettare le vittime per piangere lacrime tardive ... salernotoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.