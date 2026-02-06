Frana tra Vietri e Cetara Grieco Fillea Cgil | Tragedia sfiorata soluzioni vanno trovate a monte
La strada tra Vietri e Cetara si è sgretolata nella notte, causando una frana che ha bloccato il traffico. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione preoccupa. La Fillea CGIL di Salerno chiede interventi urgenti e soluzioni a monte per evitare che incidenti simili si ripetano. I residenti e i pendolari restano in attesa di risposte concrete.
La Fillea CGIL Salerno interviene sulla frana verificatasi nella notte in Costiera Amalfitana, con il cedimento di un costone roccioso tra Vietri sul Mare e Cetara e la conseguente chiusura della strada. “Siamo di fronte all’ennesima frana – dichiara il segretario generale della Fillea Cgil.🔗 Leggi su Salernotoday.it
