Frana tra Vietri e Cetara Grieco Fillea Cgil | Tragedia sfiorata soluzioni vanno trovate a monte

La strada tra Vietri e Cetara si è sgretolata nella notte, causando una frana che ha bloccato il traffico. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione preoccupa. La Fillea CGIL di Salerno chiede interventi urgenti e soluzioni a monte per evitare che incidenti simili si ripetano. I residenti e i pendolari restano in attesa di risposte concrete.

