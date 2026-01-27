Frana Niscemi allargata la fascia rossa | Case destinate a crollare nel raggio di 50-70 metri gli aggiornamenti

La frana di Niscemi si sta espandendo, con un allargamento della fascia rossa a circa 150 metri. La situazione richiede continue evacuazioni e attenzione, poiché le case nelle vicinanze sono a rischio di crollo. Gli aggiornamenti indicano un progredire del fenomeno con sprofondamenti fino a 55 metri, evidenziando la necessità di monitoraggio e interventi tempestivi.

