Frana Niscemi allargata la fascia rossa | Case destinate a crollare nel raggio di 50-70 metri gli aggiornamenti
La frana di Niscemi si sta espandendo, con un allargamento della fascia rossa a circa 150 metri. La situazione richiede continue evacuazioni e attenzione, poiché le case nelle vicinanze sono a rischio di crollo. Gli aggiornamenti indicano un progredire del fenomeno con sprofondamenti fino a 55 metri, evidenziando la necessità di monitoraggio e interventi tempestivi.
La frana di Niscemi continua ad allargarsi con sprofondo fino a 55 metri. La fascia rossa è passata a 150 metri con nuove evacuazioni e sfollati. Il caso della Protezione civile siciliana: “Tutte le case nel raggio di 50-70 metri crolleranno inevitabilmente”.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Frana Niscemi
Frana a Niscemi, la Protezione civile: “Tutte le case nel raggio di 50-70 metri andranno giù. È inevitabile”
Una frana a Niscemi ha messo in evidenza la vulnerabilità delle abitazioni situate nelle vicinanze.
Frana a Niscemi, inagibili 2 vie di accesso su 4 e 1.500 sfollati, sindaco Conti: "Ora il canyon è alto 50 metri" - VIDEO
La frana a Niscemi ha compromesso due delle quattro vie di accesso alla città, lasciando circa 1.
Ultime notizie su Frana Niscemi
Argomenti discussi: Niscemi, il belvedere non esiste più. Il sindaco: La frana si è allargata, danni incalcolabili; Niscemi, la zona rossa viene allargata: gli abitanti lasciano le case; A NISCEMI SI ALLARGA IL FRONTE DELLA FRANA. LE CASE SONO IN BILICO SULL'ABISSO; Il dramma di Niscemi.
Niscemi, nella zona rossa. La prefetta: «La frana si era manifestata già 30 anni fa»È stata allargata di una cinquantina di metri verso l’interno di Niscemi, la zona rossa dentro la quale sono state evacuate le abitazioni presenti. Oltre 1500 le persone che hanno dovuto abbandonare c ... msn.com
Niscemi, sfollate oltre mille persone e continua a piovere. La diretta video dalla franaIl consiglio dei Ministri delibera lo stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dal ciclone Harry e stanzia i primi 100 milioni di euro. Si allarga intanto il fronte della frana a Nis ... video.corriere.it
Niscemi, la frana non smette di avanzare: le immagini dal drone girate martedì mattina - facebook.com facebook
Sindaco di Niscemi, 'la tragedia della frana ci segna ma restiamo calmi'. Conti: 'siamo qui a gestire l'emergenza, il paese è monitorato' #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.