Frana Niscemi allargata la fascia rossa | Case destinate a crollare nel raggio di 50-70 metri

La frana di Niscemi prosegue il suo avanzamento, portando all’allargamento della fascia rossa. Le autorità hanno segnalato che alcune case entro un raggio di 50-70 metri sono a rischio crollo. La situazione resta critica e richiede monitoraggio costante per garantire la sicurezza della popolazione locale.

La frana di Niscemi continua ad avanzare senza sosta e tiene con il fiato sospeso un'intera comunità. Il vasto movimento franoso, iniziato nel pomeriggio di domenica 25 gennaio nel quartiere Sante Croci, non mostra segnali di rallentamento e, secondo le immagini aeree e i rilievi tecnici, si è ulteriormente esteso nelle ultime ore, assumendo dimensioni considerate eccezionali. Il fenomeno sta colpendo duramente la cittadina siciliana in provincia di Caltanissetta, trasformando l'emergenza in una crisi destinata a lasciare segni profondi nel tempo. Nella giornata successiva all'innesco, la frana ha raggiunto una larghezza complessiva di circa 4 chilometri, con pareti verticali che in alcuni punti toccano i 50-55 metri di altezza.

