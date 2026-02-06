Frana lungo la Statale 163 rischio evacuazione per 30 famiglie

Questa notte, una frana si è staccata dal costone roccioso lungo la Statale 163 a Fuenti, invadendo la carreggiata. La strada resta chiusa e al momento non ci sono previsioni di riapertura. Per ora, si valuta la possibilità di evacuare circa 30 famiglie che vivono nelle vicinanze, per motivi di sicurezza. I soccorritori sono sul posto, mentre i tecnici cercano di capire l’entità del danno e i rischi di ulteriori smottamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Resta chiusa e con poche possibilità di aprire in tempi brevi la strada statale 163, nella località Fuenti, dove alle 5:40 di questa notte una frana è venuta giù dal costone roccioso, invadendo la carreggiata ma soprattutto facendo esplodere una minaccia per la sicurezza della comunità di Cetara. La tensione è tutta nelle parole del sindaco Roberto Fortunato Della Monica che dopo aver compiuto un sopralluogo nel tratto di strada venuto giù ha invocato l'intervento sul posto di Italo Giulivo, il capo della protezione civile della regione Campania invitandolo ad un sopralluogo urgente.

