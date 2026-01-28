Collina del Caos la frana che non si ferma | nuovo crollo e la statale 640 ora a rischio

La frana sulla statale 640 continua a avanzare. Questa mattina si è verificato un altro crollo nella zona, rafforzando i timori che la strada possa diventare presto inaccessibile. I residenti e le autorità sono in allerta, mentre i tecnici monitorano la situazione. La frana sembra inarrestabile e nessuno ancora sa quanto possa peggiorare.

Nuovo crollo nella collina del Caos. Un fenomeno che non arriva inatteso e che conferma un quadro di progressivo arretramento della falesia già documentato da tempo. Da anni, infatti, l’associazione ambientalista Mareamico segnala crolli frequenti, in alcuni tratti praticamente quotidiani, lungo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.

La frana a Niscemi, in Sicilia, continua a muoversi.

