Collina del Caos la frana che non si ferma | nuovo crollo e la statale 640 ora a rischio

Da agrigentonotizie.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La frana sulla statale 640 continua a avanzare. Questa mattina si è verificato un altro crollo nella zona, rafforzando i timori che la strada possa diventare presto inaccessibile. I residenti e le autorità sono in allerta, mentre i tecnici monitorano la situazione. La frana sembra inarrestabile e nessuno ancora sa quanto possa peggiorare.

Nuovo crollo nella collina del Caos. Un fenomeno che non arriva inatteso e che conferma un quadro di progressivo arretramento della falesia già documentato da tempo. Da anni, infatti, l’associazione ambientalista Mareamico segnala crolli frequenti, in alcuni tratti praticamente quotidiani, lungo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Collina del Caos

La frana di Niscemi non si ferma, a rischio le case in bilico sul precipizio. I geologi: “Dopo il crollo del ‘97 nessun intervento”

La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.

La frana di Niscemi non si ferma: “Rischio noto da 230 anni, la città poggia sull’argilla”

La frana a Niscemi, in Sicilia, continua a muoversi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Collina del Caos

Argomenti discussi: La collina che cede sopra la Panoramica dei Templi: crepe nella roccia, nodi nella politica; Caos sanità? Emergenza abitativa? No, tutti a dibattere sul sottopasso bianco e nero e a improvvisarsi, medici, psicologi e critici d'arte. E se fosse l'inizio di qualcosa?; Solto Collina, elezioni: il solito caos tra accuse e veti personali. Si faticano a trovare nomi per chiudere le liste ed Esti….

collina del caos laAgrigento, crolla porzione della collina del Caos – VIDEODa anni Mareamico documenta e denuncia che la falesia del Caos sta arretrando, con crolli giornalieri. Quello che sta accadendo in questa collina è la dimostrazione che in questa zona i problemi non ... scrivolibero.it

Sicilia, allarme erosione alla collina del CaosPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.