Frana a Torraca | strada chiusa l' ordinanza del sindaco

Questa mattina una frana ha interrotto la strada vicino al Santuario della Madonna dei Cordici a Torraca. Il sindaco ha subito firmato un’ordinanza per chiudere la strada e bloccare il transito, per evitare rischi ai passanti. La zona resta sotto stretta sorveglianza in attesa di interventi di messa in sicurezza.

Frana a Torraca, nei pressi del Santuario della Madonna dei Cordici. Il Comune è entrato in azione ed ha provveduto ad interdire il transito e chiudere la strada per motivi di sicurezza. “Chiediamo a tutti di non avvicinarsi incautamente all’area in oggetto”, scrivono da Palazzo di Città.La.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Torraca Strada

Il sindaco Ruggeri ha firmato un’ordinanza dopo l’avvistamento di un lupo nel parco della Chiusa.

A causa delle basse temperature, il sindaco di Scandiano ha disposto la chiusura dell’Istituto D’Arzo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torraca Strada

Paura a Torraca, frana travolge la strada e il piazzale del Santuario dei CordiciUn vasto movimento franoso ha colpito Torraca, danneggiando la strada e l'area del Santuario della Madonna dei Cordici ... infocilento.it

Frana a Torraca: strada chiusa, l'ordinanza del sindacoFrana a Torraca, nei pressi del Santuario della Madonna dei Cordici. Il Comune è entrato in azione ed ha provveduto ad interdire il transito e chiudere la strada per motivi di sicurezza. Chiediamo a ... salernotoday.it

FRANA A TORRACA Una frana si è verificata lungo la strada Cordici, nei pressi del Santuario della Madonna dei Cordici, al Comune di Torraca. Il sindaco ha emanato un’ordinanza di chiusura al transito lungo il tratto interessato. La strada rimarrà chiusa facebook