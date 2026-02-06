Frana di Torraca danni al sagrato Il sindaco | Un colpo al cuore

La frana scoppiata a Torraca ha causato danni al sagrato della chiesa in località Cordici. I residenti sono sconvolti, il sindaco parla di un colpo al cuore. La zona è stata messa in sicurezza, ma i danni restano evidenti. La gente si chiede cosa succederà ora e se ci saranno interventi rapidi per risistemare tutto.

Ha colpito al cuore i cittadini di Torraca la frana in località Cordici con danni al sagrato della chiesa e alla strada. “È un colpo al cuore vedere la criticità e i danni che sono stati causati dal movimento franoso che hanno coinvolto parte del sagrato e la strada che lo costeggiava, sembra che.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Torraca Frana

Questa mattina una frana ha interrotto la strada vicino al Santuario della Madonna dei Cordici a Torraca.

Una frana si è abbattuta sulla strada che collega Torraca a Serra San Bruno, in provincia di Cosenza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Torraca Frana

Argomenti discussi: Paura a Torraca, frana travolge la strada e il piazzale del Santuario dei Cordici; Frana a Torraca: strada chiusa, l'ordinanza del sindaco; Vietri/Cetara, frana a Fuenti bloccata la strada 163; Torraca, la frana fa paura: il terreno continua a muoversi.

Frana di Torraca, danni al sagrato. Il sindaco: Un colpo al cuoreHa colpito al cuore i cittadini di Torraca la frana in località Cordici con danni al sagrato della chiesa e alla strada. È un colpo al cuore vedere la criticità e i danni che sono stati causati dal m ... salernotoday.it

Paura a Torraca, frana travolge la strada e il piazzale del Santuario dei CordiciUn vasto movimento franoso ha colpito Torraca, danneggiando la strada e l'area del Santuario della Madonna dei Cordici ... infocilento.it

FRANA DI TORRACA, LA NOTA E LE FOTO DEL COMUNE C’è preoccupazione a #torraca per il fronte franoso che si è aperto ieri nei pressi del sagrato del Santuario della Madonna dei Cordici. In una nota il @co@comuneditorraca scrive: “È un colpo al cuor facebook