Niscemi riaprono le scuole mentre la frana continua ad avanzare

A Niscemi le scuole sono state riaperte, anche se la frana che interessa la zona continua a muoversi. Le autorità hanno deciso di riprendere le lezioni in alcune scuole, nonostante i rischi ancora presenti. La terra instabile resta una minaccia, ma le scuole hanno aperto regolarmente per evitare ulteriori disagi agli studenti e alle famiglie.

Questa mattina a Niscemi le scuole riaprono dopo la frana che ha colpito la zona una settimana fa.

Lunedì le scuole tornano in funzione a Niscemi, anche se l’allerta meteo continua a preoccupare.

Un team di psicologi affianca gli alunni per aiutarli a elaborare quanto sta succedendo. Intanto, negli ultimi giorni, parti di immobili, ormai compromessi, si sono staccate finendo nel vuoto.

