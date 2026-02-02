Niscemi riaprono le scuole mentre la frana continua ad avanzare

A Niscemi le scuole sono state riaperte, anche se la frana che interessa la zona continua a muoversi. Le autorità hanno deciso di riprendere le lezioni in alcune scuole, nonostante i rischi ancora presenti. La terra instabile resta una minaccia, ma le scuole hanno aperto regolarmente per evitare ulteriori disagi agli studenti e alle famiglie.

A Niscemi riaprono le scuole mentre la frana continua ad avanzare. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.

Frana Niscemi, oggi riaprono le scuole. Tajani in Sicilia

Lunedì le scuole tornano in funzione a Niscemi, anche se l'allerta meteo continua a preoccupare.

A Niscemi scuole riaperte. Ciciliano: Frana ancora in movimento ma rallenta. Un team di psicologi affianca gli alunni per aiutarli a elaborare quanto sta succedendo. Intanto, negli ultimi giorni, parti di immobili, ormai compromessi, si sono staccate finendo nel vuoto.

Niscemi tenta di non pensare solo a paura e devastazione della frana e lo fa riaprendo le scuole. Tre i plessi della zona rossa che sono stati sgomberati ed hanno dovuto traslocare nel giro di pochi giorni.

A Niscemi, dopo la paura e la distruzione causata dalla frana, la città prova a ripartire: lunedì 2 febbraio le scuole riaprono. Tra smottamenti, evacuazioni e case a rischio, la campanella suona di nuovo: un piccolo grande passo verso la normalità.

A Niscemi oggi riaprono le scuole. Equipe di psicologi per gli studenti, ma anche per le famiglie e il personale scolastico. Per aiutare gli alunni ad affrontare lo shock della frana scendono in campo gli esperti, chiamati a supportare anche le famiglie e gli insegnanti.

