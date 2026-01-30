Niscemi resta in bilico sulla frana | cosa è successo dal 1997 ad oggi?

Da quasi trent’anni Niscemi rischia di sprofondare. La terra si muove sotto i suoi piedi, e il paese si trova ancora in bilico, circondato da una frana lunga circa 4 chilometri. Dal 1997 a oggi, niente è cambiato di molto, e la paura di un crollo improvviso rimane. La situazione resta critica e nessuno sembra aver trovato ancora una soluzione definitiva.

Un Paese sull’orlo del collasso, nel senso letterale della dichiarazione. Niscemi continua a rimanere in bilico sull’orlo di una frana che cinge il paese per circa 4 chilometri. Ormai da giorni, il terreno si muove, l’aria vibra tra i boati e i pianti disperati degli abitanti. C’è chi ha perso tutto e chi teme che, a breve, possa essere interessato dallo stesso destino. Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha svolto una informativa in merito alla situazione del territorio del Comune di Niscemi e alle conseguenze del passaggio del ciclone Harry sui territori di Calabria, Sicilia e Sardegna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

