Collestatte e Torre Orsina voglia di autonomia per la rinascita delle nostre comunità

A Collestatte e Torre Orsina si avverte la volontà di recuperare autonomia per favorire la rinascita delle proprie comunità. Le due municipalità evidenziano lo stato di abbandono in cui versano, sottolineando l’importanza di interventi concreti per il rilancio locale. Questa spinta mira a rafforzare il ruolo dei territori, promuovendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a valorizzare il patrimonio locale.

