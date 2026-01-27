Sì al Comune di Collestatte e Torre Orsina migliorerebbe la vita quotidiana e l’attrattività del territorio

La proposta di unire i comuni di Collestatte e Torre Orsina mira a migliorare la qualità della vita e l’attrattività del territorio. L’iniziativa, sostenuta da residenti e rappresentanti locali, ha suscitato un interesse crescente, anche in occasione degli incontri pubblici nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Questa riorganizzazione potrebbe portare benefici concreti per le comunità coinvolte, favorendo uno sviluppo più efficace e sostenibile.

Le assemblee popolari promosse dal comitato: “L’obiettivo è quello di cogliere quelle opportunità che la Regione, lo Stato e l’Unione europea riservano alle comunità rurali come le nostre” “Nonostante il freddo e la pioggia, sala piena anche a Torre Orsina al secondo incontro per il comitato per la costituzione del Comune di Collestatte e Torre Orsina. Presso l’ex chiesa di Sant’Antonio in tanti, giovani e meno giovani e a prescindere dall'orientamento politico, hanno condiviso il percorso comune intrapreso insieme a Collestatte”. A tirare un bilancio dell’assemblea che in due giorni (11 gennaio a Collestatte e 25 gennaio a Torre Orsina) ha visto in due giorni la partecipazione di oltre 140 cittadini sono Andrea Cruccolini e Jonathan Monti, fondatori del comitato per la costituzione del Comune di Collestatte e Torre Orsina.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Domenica 11 gennaio si è svolta la prima assemblea pubblica del Comitato per la costituzione del nuovo Comune di Collestatte e Torre Orsina.

A Collestatte e Torre Orsina si avverte la volontà di recuperare autonomia per favorire la rinascita delle proprie comunità.

Partecipazione per quasi 150 persone alle assemblee popolari per il progetto di indipendenza amministrativa da Terni #terni #torreorsina #collestatte #autonomia - facebook.com facebook