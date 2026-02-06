Fontivegge diventa campus per la grafica | Regione e Comune collaborano per nuovo progetto educativo

Fontivegge si prepara a cambiare volto. La Regione e il Comune hanno avviato un progetto per trasformare questa periferia di Perugia in un centro dedicato alla grafica e all’arte. Nei prossimi mesi, l’area diventerà un polo per studenti e giovani, con nuove aule, laboratori e spazi dedicati alla creatività. L’obiettivo è riqualificare l’area e attrarre persone, puntando su cultura e formazione, lontano dalla cattiva nomea che spesso l’ha accompagnata.

Fontivegge, una periferia della città di Perugia che negli ultimi anni è stata spesso vista come un'area a rischio, sta per trasformarsi in un polo educativo e culturale di primo livello. È il progetto "Campus per la grafica", un'iniziativa della Regione Umbria, del Comune di Perugia e del Comune di Fontivegge, che mira a valorizzare il quartiere attraverso un nuovo modello di sviluppo sociale, formativo e artistico. Il progetto, in fase avanzata di realizzazione, punta a integrare servizi di sicurezza urbana con formazione e cultura, per dare una seconda vita a un'area ancora debole dal punto di vista della criminalità.

