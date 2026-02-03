Campionato di boxe in Comune | Cammarelle presenta progetto educativo ai ragazzi

Roberto Cammarelle ha presentato un progetto educativo ai giovani durante un evento nel Municipio di Parma. L’ex campione olimpico di boxe ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui l’Assessore Bosi, il Questore Grassi, il Comandante Tosoni e il Preside Ferrari. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi attraverso iniziative sportive e educative, promuovendo valori come il rispetto e la disciplina.

Nel corso di un incontro tenutosi nella Sala del Consiglio Comunale del Comune di Parma, il campione olimpico di boxe Roberto Cammarelle è stato accolto dall’Assessore allo Sport Marco Bosi, insieme al Questore di Parma Carmine Rocco Grassi, al Comandante della Compagnia Carabinieri di Parma Ottavio Tosoni e al Preside dell’IPSIA Primo Levi Federico Ferrari. L’incontro, avvenuto martedì 3 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di alcuni allievi della Boxe Parma, impegnati in un progetto educativo mirato al contrasto del bullismo tra gli studenti dell’Istituto Superiore di Educazione Secondaria di Parma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campionato di boxe in Comune: Cammarelle presenta progetto educativo ai ragazzi Approfondimenti su Cammarelle Parma Cento ragazzi di Napoli per Ri-generazioni, progetto contro il disagio educativo e sociale Cento giovani di Napoli partecipano a Ri-generazioni, un progetto dedicato al contrasto del disagio educativo e sociale. “On The Road” nella legacy olimpica: progetto educativo per i ragazzi dai 16 in su Questa mattina a Bergamo è stato annunciato che “On The Road” entra ufficialmente nella storia olimpica. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cammarelle Parma Argomenti discussi: Stopponi terzo classificato ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Greco Romana; Tyson Fury instancabile per affrontare Arslanbek Makhmudov; Sjusjoen | Individuale maschile in Diretta Streaming | DAZN IT; Donjeta Sadiku scopre il nome del suo avversario per il duello di semifinale del campionato mondiale di pugilato. Boxe e valori educativi: il campione olimpico Cammarelle in MunicipioIn città per il progetto della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) che porta il pugilato nelle carceri, negli oratori e nelle scuole come strumento formativo per la crescita fisica e mentale dei gi ... parmatoday.it Boxe, riconoscimento del Comune a due pugili delle squadre ferraresiIl 29enne Ahmed Obaid campione italiano dei pesi Mosca vinto a Ferrara nel dicembre 2025, e la 14enne Chiara Roveggio, vincitrice dell'oro nazionale ai campionati italiani under 15, sono stati ... cronacacomune.it Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2° TAPPA UFFICIALE WKA-ITALIA CAMPIONATO ITALIANO CENTRO-SUD DISCIPLINE : BOXE KICKBOXING MUAY THAI GRAPPLING MMA KICK STRIKING KARATE FULL CONTACT DEMO FIGHT Per info : segret - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.