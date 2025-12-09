Bullismo difesa personale e inclusione | parte il nuovo progetto educativo di Estra
Favorire consapevolezza, prevenzione e capacità di gestione emotiva nei giovani di fronte a situazioni di bullismo, cyberbullismo e rischio personale. È questo l’obiettivo del progetto educativo “Bullismo – Difesa Personale – Disabilità” promosso da Estra, un percorso che ha già coinvolto diverse. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Il karate e le arti marziali in genere sono considerate una buona soluzione contro il bullismo perché agiscono a più livelli, non solo insegnando l'autodifesa fisica, ma soprattutto rafforzando l'autostima, la disciplina e il rispetto di sé e degli altri. Non meno impor - facebook.com Vai su Facebook
LEVA, ZOFFILI #LEGA: “PDL LEGA GIÀ DEPOSITATA DA TEMPO. PRIORITÀ ANCHE PER CONTRASTARE BULLISMO E BABY GANG”. Roma 28 nov. - “La Proposta di legge della Lega, della quale sono primo firmatario, per reintrodurre la nuova leva univer Vai su X