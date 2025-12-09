Bullismo difesa personale e inclusione | parte il nuovo progetto educativo di Estra

Favorire consapevolezza, prevenzione e capacità di gestione emotiva nei giovani di fronte a situazioni di bullismo, cyberbullismo e rischio personale. È questo l’obiettivo del progetto educativo “Bullismo – Difesa Personale – Disabilità” promosso da Estra, un percorso che ha già coinvolto diverse. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it