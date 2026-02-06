Fonti Cassazione | accolto il nuovo quesito per il referendum

L’Ufficio centrale della Corte di Cassazione ha approvato il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia. La versione proposta dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme è stata accolta, aprendo la strada a un nuovo passaggio in vista della consultazione popolare.

Referendum,Cassazione:ok nuovo quesito

La Cassazione ha dato il via libera a un nuovo quesito sul referendum sulla giustizia.

Referendum giustizia, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Cosa succede ora

Dopo settimane di attesa, la Cassazione ha ufficialmente ammesso il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia.

