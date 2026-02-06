Fonti Cassazione | accolto il nuovo quesito per il referendum
L’Ufficio centrale della Corte di Cassazione ha approvato il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia. La versione proposta dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme è stata accolta, aprendo la strada a un nuovo passaggio in vista della consultazione popolare.
L’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Referendum,Cassazione:ok nuovo quesito
La Cassazione ha dato il via libera a un nuovo quesito sul referendum sulla giustizia.
Referendum giustizia, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Cosa succede ora
Dopo settimane di attesa, la Cassazione ha ufficialmente ammesso il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia.
