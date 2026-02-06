Fondi pubblici senza controlli per 20 anni | dubbi sull'attività della Camera di Commercio italiana in Spagna

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera di Commercio italiana a Madrid ha gestito fondi pubblici senza controlli per quasi 20 anni. La struttura, guidata da Marco Pizzi, ha operato senza verifiche da parte dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy e degli Esteri. Ora le autorità italiane devono fare luce su questa gestione poco trasparente.

Per quasi vent'anni la Camera di Commercio italiana a Madrid, presieduta da da Marco Pizzi, ha operato in modo poco trasparente, senza verifiche e controlli da parte dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy e degli Esteri. L'anno scorso è stato presentato anche un atto ispettivo da parte del senatore di Fdi Roberto Menia. Ma nessuno ha risposto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Camera di Commercio italiana

Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera

La Camera ha dato il via libera al ddl che riguarda la carriera dei dirigenti pubblici.

Camera di Commercio: "Fondi mirati a chi utilizza l’intelligenza artificiale"

La Camera di Commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, includendo fondi specifici dedicati a chi utilizza l'intelligenza artificiale.

Ultime notizie su Camera di Commercio italiana

fondi pubblici senza controlliOperazione APIFARM a Ascoli Piceno e Fermo, 10 indagati e 250mila euro di fondi pubblici erogati indebitamenteDieci indagati e 250 mila euro di fondi pubblici erogati indebitamente: è il bilancio dell’operazione APIFARM tra Ascoli Piceno e Fermo. virgilio.it

fondi pubblici senza controlliIrregolarità nell'apicoltura nelle Marche, dieci indagati(ANSA) - ASCOLI PICENO, 30 GEN - Un'operazione partita dai controlli negli apiari e arrivata fino alla gestione dei fondi pubblici destinati all'apicoltura. È questo il perimetro dell'operazione Apif ... msn.com

