Dirigenti pubblici senza concorso ok della Camera

La Camera ha dato il via libera al ddl che riguarda la carriera dei dirigenti pubblici. Ora la legge punta a semplificare i percorsi di promozione e migliorare la valutazione della performance, senza passare dal concorso. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, ma per ora il testo passa in Parlamento.

La Camera ha approvato il ddl Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Se il testo sarà approvato anche da Palazzo Madama, il 30% dei posti da dirigente sarà accessibile non più per concorso ma con una procedura che passa per la valutazione del lavoro svolto dal funzionario che aspira alla promozione.

