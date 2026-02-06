Fondi a iniziative della cultura | il Comune di Parma stanzia 140mila euro

Il Comune di Parma ha aperto le domande per i bandi dedicati alla cultura. Per il 2026, sono stati messi a disposizione 140 mila euro destinati a finanziare iniziative e progetti artistici. Le richieste si potranno presentare al Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale del Comune, che gestisce questa somma per sostenere eventi e attività culturali in città.

Presentato, anche per l'anno 2026, l'avviso pubblico finalizzato alla promozione e al sostegno di iniziative e progetti artistici e culturali del Comune di Parma - Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, con uno stanziamento complessivo di 140 mila euro. Il termine per la presentazione.

