Riattivazione della Fontana delle ancore | il Comune stanzia 13mila euro
Il Comune di Brindisi ha stanziato oltre 13mila euro per riattivare la Fontana delle ancore, in piazza Cairoli, uno dei monumenti simbolo della città. Lo prevede una determina a firma del dirigente del settore Lavori Pubblici, Fabio Lacinio. L'intervento, affidato alla “Ditta servizi generali”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
