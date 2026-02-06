Florian Wirtz | da partenza lenta a figura centrale al Liverpool

Florian Wirtz passa da una partenza in sordina a diventare una figura centrale nel Liverpool. Questa estate, i Reds hanno deciso di puntare su di lui, portandolo dal Bayer Leverkusen, e subito si sono susseguiti i commenti nel calcio inglese. Ora il giovane talento tedesco si prepara a dimostrare tutto il suo valore in Premier League.

Breaking: Quando l’estate scorsa il Liverpool si è assicurato la firma di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen, la reazione del calcio inglese è stata immediata. Potresti quasi percepire la scossa collettiva dei rivali della Premier League. Uno dei giovani calciatori più brillanti del mondo si stava unendo a una squadra che aveva già conquistato il titolo 2024-25. Anche con una commissione di 100 milioni di sterline – che sale a 116 milioni di sterline con aggiunte – pochi hanno messo in dubbio l’investimento oltre ai tifosi rivali o a coloro che non hanno familiarità con le imprese di Wirtz in Bundesliga.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

