Liverpool – Sunderland 1-1 | Wirtz salva gli insipidi Reds

2025-12-04 00:28:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Liverpool non è riuscito a vincere di nuovo in casa poiché è stato costretto al pareggio dal Sunderland in un risultato che farà ben poco per allentare la pressione su Arne Slot. Il Liverpool aveva bisogno di un autogol nel finale per salvare un punto contro il Sunderland mentre i campioni in difficoltà della Premier League hanno prodotto un’altra terribile prestazione in un pareggio per 1-1 ad Anfield. Gli uomini di Arne Slot hanno battuto il West Ham 2-0 domenica scorsa per allentare un po’ la pressione sul loro allenatore, ma ogni pensiero che quel risultato potesse essere un punto di svolta si è rapidamente dissipato mentre il Liverpool ha lavorato in un primo tempo immediatamente dimenticabile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com