Liverpool – Sunderland 1-1 | Wirtz salva gli insipidi Reds
2025-12-04 00:28:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Liverpool non è riuscito a vincere di nuovo in casa poiché è stato costretto al pareggio dal Sunderland in un risultato che farà ben poco per allentare la pressione su Arne Slot. Il Liverpool aveva bisogno di un autogol nel finale per salvare un punto contro il Sunderland mentre i campioni in difficoltà della Premier League hanno prodotto un’altra terribile prestazione in un pareggio per 1-1 ad Anfield. Gli uomini di Arne Slot hanno battuto il West Ham 2-0 domenica scorsa per allentare un po’ la pressione sul loro allenatore, ma ogni pensiero che quel risultato potesse essere un punto di svolta si è rapidamente dissipato mentre il Liverpool ha lavorato in un primo tempo immediatamente dimenticabile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Federico Chiesa ha evitato in extremis l'ennesima sconfitta del Liverpool... ma questa volta non lo ha fatto con un gol! Nell'infrasettimanale di Premier League i Reds, reduci dalla vittoria contro il West Ham, hanno ospitato il Sunderland ad Anfield: dopo il gol - facebook.com Vai su Facebook
#Chiesa salva il #Liverpool in pieno recupero: intervento decisivo al 93' contro il Sunderland ad Alisson battuto, scongiurata l'ennesima sconfitta dei Reds Vai su X
‘So difficult to create’ – Slot praises Sunderland after Liverpool’s draw - After Chemsdine Talbi’s opener, Florian Wirtz’s shot via a Nordi Mukiele deflection rescued a point for the ... Si legge su sports.yahoo.com
Liverpool-Sunderland, il salvataggio decisivo di Chiesa al 93'. Video - Il 28enne italiano è infatti protagonista di uno straordinario salvataggio al 93': lancio lungo verso Isidor che ... Riporta sport.sky.it
Liverpool 1, Sunderland 0 - SUNDERLAND — An early strike by Lazar Markovic was all Liverpool needed to take three points against Sunderland, who played almost the entire second half of Saturday's Premier League match with 10 men ... Si legge su bangkokpost.com
Sunderland 1-1 Everton: What Moyes said - 1 draw at Sunderland: "I thought for 20, 30 minutes I would be disappointed if I go home with a point but at the end I was pleased we ... Secondo aol.com