Slot elogia la prestazione ‘speciale’ di Florian Wirtz
2025-12-27 21:50:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Liverpool non è stato convincente nel battere i Wolves senza vittorie. Arne Slot ha elogiato la prestazione “speciale” di Florian Wirtz dopo aver segnato il suo primo gol in Premier League nella vittoria per 2-1 del Liverpool sui Wolves. La vittoria contro l’ultimo club della Premier League, che rimane senza vittorie in campionato in questa stagione, non è stata così semplice come molti avrebbero pensato. Ryan Gravenberch sblocca la situazione al 41?, seguito in breve tempo dalla tanto attesa prima vittoria in campionato di Wirtz. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Slot elogia il dominio di Wirtz in due partite. Centrocampista molto attivo che guida l'attacco
