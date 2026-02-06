Florentino Perez ha un modo semplice per allontanare gli allenatori: dice che la preparazione fisica non basta. Da Benítez a Ancelotti, passando per Zidane e Alonso, il presidente del Real Madrid sceglie questa scusa per sollevare dal suo incarico gli allenatori, senza troppi giri di parole.

Da Benítez ad Ancelotti, passando per Zidane fino ad arrivare ad Alonso: Florentino Perez ama usare la scusa della preparazione fisica per licenziare gli allenatori. Immaginate Conte lì. Ne parla Carlos Carpio su Marca. Il vizietto di Florentino Perez: i dettagli. Riporta Marca: Per Florentino Pérez, la scusa della preparazione fisica è come il completo blu scuro con la camicia azzurro cielo: la usa sempre. Accampare una preparazione insufficiente per giustificare il licenziamento dell’allenatore di turno è diventato un mantra infallibile del presidente. La stessa scusa la usa per spiegare perché ha cacciato Ancelotti dopo aver vinto più titoli di chiunque altro, oppure per fulminare Rafa Benítez dopo appena sette mesi, o per chiudere la seconda era di un mito come Zidane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Florentino Perez ha un metodo infallibile per licenziare gli allenatori: usare la scusa di una preparazione mediocre (Marca)

Álvaro Arbeloa, ex calciatore con 238 presenze e due Champions League vinte con il Real Madrid, è attualmente alla guida del Castilla, la squadra di seconda categoria dei Blancos.

Secondo quanto riportato da El Mundo, la recente vittoria contro il Levante non è riuscita a nascondere una crisi ormai evidente al Real Madrid.

