Il metodo Arbeloa piace a Florentino Perez | la stampa madrilena pompa il tecnico del Castilla Xabi Alonso attento

Álvaro Arbeloa, ex calciatore con 238 presenze e due Champions League vinte con il Real Madrid, è attualmente alla guida del Castilla, la squadra di seconda categoria dei Blancos. La stampa madrilena ha mostrato interesse per il suo percorso, con alcuni giornalisti che sottolineano l’attenzione di Florentino Perez verso il tecnico. Arbeloa, ex difensore, si sta affermando come allenatore emergente nel settore giovanile del club.

Álvaro Arbeloa, 238 presenze totali con la maglia del Real Madrid e 2 Champions League vinte (nel 201314 e nel 201516), è oggi il tecnico della seconda squadra dei Blancos: il Real Madrid Castilla. Insomma, un uomo che conosce bene l'ambiente e le enormi aspettative del pubblico madridista. Questo, unito agli ottimi risultati ottenuti con la seconda squadra, potrebbe spingerlo verso la panchina della prima squadra. Ne scrive As. Ad oggi, alla guida del Castilla, è quarto in Primera Federacion (terza divisione del calcio spagnolo), con 28 punti in 17 partite. Per ora, ha inanellato 9 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte per un totale di 22 gol fatti e 21 subiti.

