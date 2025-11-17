Incidente stradale a pochi metri dallo stadio | investita minorenne da un pirata della strada

Napolitoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno all'1:00 del mattino è stata investita una ragazza minorenne, in prossimità dello Stadio Diego Armando Maradona. Il "pirata della strada" non si sarebbe fermato a prestare soccorso. La denuncia di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

incidente stradale a pochi metri dallo stadio investita minorenne da un pirata della strada

Incidente stradale a pochi metri dallo stadio: investita minorenne da un pirata della strada

Incidente stradale a pochi metri dallo stadio: investita minorenne da un pirata della strada - Nella notte tra domenica e lunedì, intorno all'1:00 del mattino è stata investita una ragazza minorenne, in prossimità dello Stadio Diego Armando Maradona.

