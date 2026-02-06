Flacks, il nuovo proprietario dello stabilimento siderurgico di Taranto, si paragona ai Beatles e dice che quando arriverà a Taranto, ci saranno folle oceaniche. Tuttavia, al momento, non ha un piano preciso su come rilanciare l’azienda. La città aspetta di capire cosa cambierà davvero.

Taranto. “Se vi dicessi quando vengo a Taranto, succederebbe come quando i Beatles sono andati in America, accolti da folle oceaniche”. Michael Flacks, l’acquirente a cui il governo Meloni sta vendendo Ilva per un euro, è pronto per partecipare al concerto del Primo maggio che ogni anno l’attore Michele Riondino e il neo cavaliere del lavoro Diodato organizzano a Taranto per chiudere il polo siderurgico. È esilarante l’intervista che Flacks ha rilasciato ieri alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ultima di una lunga serie che il John Lennon della finanza sta dando ai quotidiani locali per presentare il suo salvataggio di Ilva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Flacks, il nuovo proprietario del siderurgico di Taranto si paragona ai Beatles ma non ha un piano

Approfondimenti su Taranto Flacks

A Taranto, fuori dallo stabilimento siderurgico, si è riunita un'assemblea di 218 lavoratori di Semat Sud, coinvolti in un licenziamento collettivo avviato nelle scorse settimane.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Taranto Flacks

Argomenti discussi: Mister Flacks e la nuova Ilva verde, moderna e responsabile; Ilva, chi affiancherà Flacks Group? Ecco tutti i partner industriali in corsa; Flacks Group Già al lavoro con grandi gruppi industriali su Ex Ilva; Risiko dell’acciaio. Dopo l’Ilva Flacks punta anche su British Steel.

Flacks, il nuovo proprietario del siderurgico di Taranto si paragona ai Beatles ma non ha un pianoL’acquirente a cui il governo Meloni sta vendendo Ilva per un euro ha rilasciato un'esilarante l’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno dalla quale però non si è capito cosa voglia fare dell'impiant ... ilfoglio.it

Mister Flacks e la nuova Ilva verde, moderna e responsabileFlacks Group è la società di servizi che gestisce il patrimonio di Michael Flacks. L’imprenditore con base a Miami e uffici a New York, Tokyo, Houston e Parigi, è specializzato nell'acquisizione e nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Michael Flacks indica così la linea guida del progetto per l’ex Ilva di Taranto, la cui offerta è stata scelta per avviare la trattativa di vendita. Lo ha detto in una intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia. Il magnate di Manchester, che segue personalmente il dossie facebook

Mister Flacks e la nuova Ilva verde, moderna e responsabile x.com