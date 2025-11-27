Di seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria: Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria comunica che ieri è stato riavviato il convertitore 1 di Acciaieria 2, che era stato fermato lo scorso 14 Novembre intorno alle ore 18:00, in applicazione delle procedure di sicurezza, a seguito del danneggiamento della parte bassa della cappa mobile (skirt). Le attività di ripristino manutentivo del convertitore sono state eseguite, come previsto, in circa sei giorni e hanno consentito al loro termine, lo scorso 21 novembre, di programmare, in linea con le esigenze produttive, l’odierno avvicendamento del convertitore 1 al convertitore 2 nel frattempo utilizzato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Siderurgico di Taranto: riavviato il convertitore 1 di Acciaieria 2 Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria