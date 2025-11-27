Siderurgico di Taranto | riavviato il convertitore 1 di Acciaieria 2 Acciaierie d' Italia in amministrazione straordinaria
Di seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria: Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria comunica che ieri è stato riavviato il convertitore 1 di Acciaieria 2, che era stato fermato lo scorso 14 Novembre intorno alle ore 18:00, in applicazione delle procedure di sicurezza, a seguito del danneggiamento della parte bassa della cappa mobile (skirt). Le attività di ripristino manutentivo del convertitore sono state eseguite, come previsto, in circa sei giorni e hanno consentito al loro termine, lo scorso 21 novembre, di programmare, in linea con le esigenze produttive, l’odierno avvicendamento del convertitore 1 al convertitore 2 nel frattempo utilizzato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TARANTO - Tra accuse interne, crollo dell’affluenza e il futuro dello stabilimento siderurgico, un ritratto duro della Taranto di oggi - facebook.com Vai su Facebook
Siderurgico di Taranto: riavviato il convertitore 1 di Acciaieria 2 Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria - Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria comunica che ieri è stato riavviato il convertitore 1 di Acciaieria 2, che era stato fermato lo scorso 14 Novembre intorno alle ore 18:00, in ... Segnala noinotizie.it
Ex Ilva a Taranto, riavviato il convertitore 1 dell'Acciaieria 2 - Acciaierie d’Italia in Amministrazione straordinaria rende noto che oggi «è stato rimesso in esercizio il convertitore 1 dell’Acciaieria 2», fermato lo scorso 14 novembre «in applicazione delle proced ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Taranto ex Ilva, esplosione nell’Acciaieria 2: nessun ferito. L'azienda: «Si è trattato di una fuoriuscita di scorie» - È quanto emerge da una nota inviata dai responsabili dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di Fim, Fiom e Uilm all’azienda ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it