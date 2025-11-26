Divieto temporaneo della circolazione in Galleria Vittoria per lavori
Tempo di lettura: < 1 minuto Per attività di manutenzione all’impianto di ventilazione, è istituito in Galleria Vittoria, a Napoli, un dispositivo di circolazione temporaneo dalle ore 23:30 di oggi alle ore 5 di domani. In particolare dalle ore 23:30 del 26 novembre alle ore 2:30 del 27 novembre è istituito il divieto di transito veicolare nelle corsie con direzione Via Domenico Morelli. Nelle corsie opposte a quelle di cui al punto precedente punto A) il senso unico di marcia con direzione da Via Ammiraglio Ferdinando Acton a Via Domenico Morelli. Infine dalle ore 2:30 alle ore 5 di domani istituito divieto di transito veicolare nelle corsie con direzione Via Ammiraglio Ferdinando Acton. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
