Armony il nuovo film di Dario Albertini trasforma Fiumicino in un set a cielo aperto
Fiumicino, 25 novembre 2025 – Fiumicino ancora una volta protagonista del grande cinema: il regista Dario Albertini sceglie la città, insieme a Civitavecchia e Roma, come una delle location principali del suo nuovo lungometraggio “Armony”, una produzione firmata The Apartment e sostenuta da un cast di primo piano: Valerio Mastandrea, Asia Argento, Ornella Muti e Francesca Antonelli. Le riprese (già iniziate e dalla durata di quattro settimane), hanno trasformato Fiumicino in un vero e proprio set a cielo aperto. Un’opportunità di grande visibilità per il territorio, che continua ad attrarre produzioni cinematografiche di livello nazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
