Guardia giurata spara alla moglie nel Beneventano | la donna è grave

Una guardia giurata ha sparato più volte alla moglie con un fucile a Sant'Arcangelo Trimonte, nel Beneventano. La donna è rimasta gravemente ferita e ora si trova in ospedale. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire i motivi del gesto.

(Adnkronos) – Avrebbe sparato più volte alla moglie con un fucile a Sant'Arcangelo Trimonte nel Beneventano. Fermata una guardia giurata di 37 anni per tentato omicidio. La donna di 45 anni è ricoverata in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento. È rimasta ferita ad una spalla e al fianco ed è stata operata. Dopo essere stata colpita la donna ha avuto la forza di fare una telefonata alla sorella per chiedere aiuto. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, i due coniugi erano in fase di separazione e potrebbe esserci questa decisione alla base dell'ultima lite, sfociata nel tentato femminicidio di questa mattina.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Una guardia giurata ha sparato alla moglie a Paduli, nel Beneventano.

È successo questa mattina a Paduli, in provincia di Benevento.

Paduli sotto choc, guardia giurata spara alla moglie: arrestato 38enneTragedia in famiglia a Paduli: una guardia giurata spara alla moglie e la lascia in gravi condizioni. Le indagini sono in corso. notizie.it

Guardia giurata spara alla moglie: donna ricoverata in gravi condizioniHa ferito gravemente a colpi di pistola la moglie nella sua abitazione di Paduli, contrada Femina Arsa, a pochi chilometri da Benevento. La donna è stata ricoverata in ... leggo.it

