Un’ infermiera delle Oblate è stata spinta contro il muro durante un’aggressione da parte di un paziente, che ha tenuto in ostaggio tutto il reparto per ore. La scena si è svolta in modo violento, mentre il personale sanitario chiedeva aiuto senza successo. È stata un’altra notte di paura per i medici e gli infermieri.

"Ancora una notte di terrore con operatori sanitari ostaggio di un paziente. Vane le richieste di aiuto del personale". È la denuncia della Fp Cgil in merito a quanto accaduto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio agli operatori sanitari della Spdc (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura) delle Oblate, in zona Careggi. "Verso le quattro del mattino un paziente, sconosciuto dal servizio, ha creato il panico" racconta Simone Baldacci della Fp Cgil. "L’uomo è arrivato al presidio delle Oblate inviato dal Deas di Careggi perché aveva una richiesta di ricovero. Però non è chiaro se prima siano stati eseguiti tutti gli accertamenti previsti dai protocolli concordati per queste occasioni perché una volta alle Oblate ha rifiutato ogni terapia, ogni aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanitari aggrediti alle Oblate. Infermiera sbattuta su un muro. Intero reparto in ostaggio per ore

Approfondimenti su Oblate Hospital

Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo proseguono con rinnovato impulso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Oblate Hospital

Argomenti discussi: Sanitari aggrediti alle Oblate. Infermiera sbattuta su un muro. Intero reparto in ostaggio per ore; Spdc Oblate, Cgil: Ancora una notte di terrore; Aggredisce i sanitari, sbatte la testa di un’operatrice contro il muro e sequestra il personale. Notte di terrore e violenza nella struttura psichiatrica; Aggredisce i sanitari sbatte la testa di un’operatrice contro il muro e sequestra il personale Notte di terrore e violenza nella struttura psichiatrica.

Sanitari aggrediti alle Oblate. Infermiera sbattuta su un muro. Intero reparto in ostaggio per oreAncora una notte di terrore con operatori sanitari ostaggio di un paziente. Vane le richieste di aiuto del personale. È la denuncia della Fp Cgil in merito a quanto accaduto nella notte tra il 3 e i ... lanazione.it

Aggredisce i sanitari, sbatte la testa di un’operatrice contro il muro e sequestra il personale. Notte di terrore e violenza nella struttura psichiatricaUn uomo ha creato il panico all’interno del servizio psichiatrico. La denuncia dell’Fp Cgil: Basta scaricabarile. Urge l’approvazione del protocollo per la sicurezza. I lavoratori sono esposti a trop ... lanazione.it

Un nuovo episodio di violenza contro il personale sanitario riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei Pronto soccorso. A Monza, due infermieri sono stati aggrediti da un uomo in stato di alterazione alcolica durante un intervento di contenimento e messa facebook

Sindacati medici, '5 sanitari aggrediti a ospedale Tivoli. Situazione fuori controllo'. 'Nel Lazio 3 aggressioni in 3 giorni, Regione apra subito tavolo di confronto' #ANSA x.com