Dopo un tentato furto in auto, i carabinieri hanno intercettato e fermato tre persone, tra cui un minorenne, in un inseguimento nelle strade della città. I soggetti avevano tentato di scappare, ma sono stati bloccati poco dopo.

Tre persone sono state fermate dai carabinieri in seguito a un inseguimento che ha avuto inizio dopo un tentato furto commesso a bordo di un’auto. L’azione è avvenuta in un comune della provincia di Palermo, dove i soggetti, in fuga a velocità sostenuta, hanno tentato di sottrarre beni da un esercizio commerciale. L’allarme è scattato immediatamente dopo che il gestore del negozio ha notato l’auto fermarsi all’ingresso, con i tre occupanti che si sono precipitati all’interno. Non appena hanno tentato l’accesso, sono stati bloccati dal personale del locale, che ha chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti, scatenando un’operazione di ricerca che ha portato a un breve inseguimento lungo strade secondarie della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermati dopo una corsa in auto, tre soggetti coinvolti in tentato furto: uno è minorenne

Due giovani di Biancavilla, di 20 e 22 anni, sono stati arrestati a Catania dopo una fuga a bordo di un’auto rubata.

Nella notte tra Arcisate e Cantello, un inseguimento tra boschi e strade ha portato all’arresto di due persone, tra cui un latitante.

