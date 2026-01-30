Fermati dopo una corsa in auto tre soggetti coinvolti in tentato furto | uno è minorenne
Dopo un tentato furto in auto, i carabinieri hanno intercettato e fermato tre persone, tra cui un minorenne, in un inseguimento nelle strade della città. I soggetti avevano tentato di scappare, ma sono stati bloccati poco dopo.
Tre persone sono state fermate dai carabinieri in seguito a un inseguimento che ha avuto inizio dopo un tentato furto commesso a bordo di un’auto. L’azione è avvenuta in un comune della provincia di Palermo, dove i soggetti, in fuga a velocità sostenuta, hanno tentato di sottrarre beni da un esercizio commerciale. L’allarme è scattato immediatamente dopo che il gestore del negozio ha notato l’auto fermarsi all’ingresso, con i tre occupanti che si sono precipitati all’interno. Non appena hanno tentato l’accesso, sono stati bloccati dal personale del locale, che ha chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti, scatenando un’operazione di ricerca che ha portato a un breve inseguimento lungo strade secondarie della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu
