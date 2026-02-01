Tre uomini sono stati fermati questa mattina a Verderio, in provincia di Lecco, dopo un inseguimento che ha messo in allarme i residenti. I carabinieri hanno intercettato un’auto in fuga poco dopo un tentato furto. I tre sono stati bloccati in flagranza di reato, mentre tentavano di scappare a tutta velocità lungo le strade del paese. L’intera operazione è durata diversi minuti, con le forze dell’ordine impegnate in manovre pericolose per fermare i sospetti. Nessuno è rimasto ferito, ma

Tre uomini sono stati bloccati in flagranza a Verderio, in provincia di Lecco, dopo un inseguimento a velocità sostenuta e pericoloso che ha coinvolto diverse unità dei carabinieri. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 31 gennaio 2026, quando una pattuglia della stazione di Merate ha intercettato una Jeep Renegade che non si è fermata all’alt, anzi ha accelerato in direzione del posto di blocco, rischiando di travolgere i militari. I carabinieri hanno immediatamente dato l’allarme, attivando una rete di intervento coordinato con rinforzi da Brivio e unità mobili dell’aliquota Radiomobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga in auto dopo tentato furto, tre individui bloccati in flagranza a Verderio

Approfondimenti su Verderio Inseguimento

Dopo un tentato furto in auto, i carabinieri hanno intercettato e fermato tre persone, tra cui un minorenne, in un inseguimento nelle strade della città.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Verderio Inseguimento

Argomenti discussi: Potenza, in fuga dai Carabinieri danneggia auto; Tenta la fuga su un’auto rubata, l’inseguimento in aperta campagna. Bloccato dalla polizia; Camisano – Fuga a tutta velocità su un’auto rubata. Fermati quattro ladri dopo inseguimento; Ubriaca alla guida in fuga dopo l’incidente. Breve inseguimento della Polizia locale.

In fuga dalla polizia, si schianta In auto aveva cocaina e hashishNon si è fermato al posto di blocco ed è scappato a fari spenti fino all’incidente Il 24enne è stato arrestato e poi portato in ospedale, ieri l’udienza in ... laprovinciapavese.gelocal.it

Fuga in auto con 100 chili di rame rubatoCORTONA: Il materiale, rubato da una struttura ricettiva, è stato recuperato dai carabinieri. Due persone arrestate dopo un inseguimento ... toscanamedianews.it

Il giovane alla guida ha dato vita a una pericolosa fuga con sorpassi azzardati finché l’auto si è impantanata nel fango - facebook.com facebook

Potenza, non si ferma all'alt e nella fuga danneggia diverse auto parcheggiate nel centro storico x.com