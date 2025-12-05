Metastasio Jazz Fire! Orchestra È un’anteprima

Anteprima Metjazz. Lunedì 8 dicembre alle 21 al Metastasio ci sarà il concerto della Fire! Orchestra, guidata dal compositore e sassofonista Mats Gustafsson e dal bassista Johan Berthling, entrambi svedesi, è uno dei collettivi più in vista del new jazz contemporaneo. L'ensemble affianca l'elettronica e una sezione d'archi agli strumenti tradizionali del jazz con una formazione stellare a cui partecipano musicisti tra i più significativi, anche loro leader dei propri e celebrati gruppi, tra cui le sassofoniste Mette Rasmussen e Anna Hogberg, danese la prima, svedese la seconda, il chitarrista francese Julien Desprez, l'inglese Mariam Rezaei ai giradischi e all'elettronica, la cantante svedese Sofia Jernberg e la batterista e cantante brasiliana Mariá Portugal.

