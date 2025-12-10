La cucina italiana è ufficialmente patrimonio Unesco Fipe-Confcommercio | La Romagna è parte di questo traguardo
La cucina italiana è stata riconosciuta ufficialmente come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO, un traguardo celebrato con orgoglio da Fipe-Confcommercio. La Romagna, parte integrante di questa eccellenza, contribuisce a valorizzare un patrimonio che rappresenta un simbolo di identità e tradizione del nostro Paese.
Fipe-Confcommercio Cesenate accoglie con grande orgoglio la notizia del riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco, “un risultato che conferma quanto il nostro Paese, e i suoi territori, siano capaci di raccontarsi attraverso sapori, gesti e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
NOTIZIE E DINTORNI - La cucina italiana diventa patrimonio UNESCO, un sapere vivo che unisce territori, memoria e futuro. Un contributo di Angela Petroccione. #horeca #foodservice #attualità horecanews.it/la-cucina-ital… Vai su X
La Cucina italiana è patrimonio culturale immateriale dell'umanità. A deliberarlo, all'unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India. Quella italiana è la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua int - facebook.com Vai su Facebook
La cucina italiana proclamata patrimonio culturale immateriale Unesco, è ufficiale. Meloni: primato che ci rende orgogliosi - A Nuova Delhi è stata approvata l’iscrizione della cucina italiana nella Lista del patrimonio culturale immateriale Unesco: riconosciuti valori come sostenibilità, biodiversità e trasmissione cultural ... Secondo msn.com
