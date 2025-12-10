La cucina italiana è ufficialmente patrimonio Unesco Fipe-Confcommercio | La Romagna è parte di questo traguardo

La cucina italiana è stata riconosciuta ufficialmente come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO, un traguardo celebrato con orgoglio da Fipe-Confcommercio. La Romagna, parte integrante di questa eccellenza, contribuisce a valorizzare un patrimonio che rappresenta un simbolo di identità e tradizione del nostro Paese.

