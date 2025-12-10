La cucina italiana è ufficialmente patrimonio Unesco Fipe-Confcommercio | La Romagna è parte di questo traguardo

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucina italiana è stata riconosciuta ufficialmente come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO, un traguardo celebrato con orgoglio da Fipe-Confcommercio. La Romagna, parte integrante di questa eccellenza, contribuisce a valorizzare un patrimonio che rappresenta un simbolo di identità e tradizione del nostro Paese.

Fipe-Confcommercio Cesenate accoglie con grande orgoglio la notizia del riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco, “un risultato che conferma quanto il nostro Paese, e i suoi territori, siano capaci di raccontarsi attraverso sapori, gesti e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

cucina italiana 232 ufficialmenteLa cucina italiana proclamata patrimonio culturale immateriale Unesco, &#232; ufficiale. Meloni: primato che ci rende orgogliosi - A Nuova Delhi è stata approvata l’iscrizione della cucina italiana nella Lista del patrimonio culturale immateriale Unesco: riconosciuti valori come sostenibilità, biodiversità e trasmissione cultural ... Secondo msn.com