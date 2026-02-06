Fiorentina ufficiale il rinnovo di quel giocatore! Arriva il comunicato dei viola i dettagli

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Eddy Kouadio fino al 2030. Il difensore, classe 2006, continuerà a vestire la maglia viola almeno per altri sei anni, con la possibilità di prolungare fino al 2031. La società ha comunicato la buona notizia con un breve messaggio, confermando la volontà di blindare il giovane talento.

