Calciomercato Fiorentina ufficiale l’arrivo dalla Juventus di Rugani! Ecco il comunicato ufficiale dei viola

2 feb 2026

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Daniele Rugani dalla Juventus. Il difensore lascia i bianconeri in prestito e si prepara a vestire la maglia viola. La società toscana ha pubblicato il comunicato, confermando il trasferimento, mentre Rugani si avvia a tornare a Torino dopo un breve periodo a Firenze.

