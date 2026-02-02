Calciomercato Fiorentina ufficiale l’arrivo dalla Juventus di Rugani! Ecco il comunicato ufficiale dei viola

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Daniele Rugani dalla Juventus. Il difensore lascia i bianconeri in prestito e si prepara a vestire la maglia viola. La società toscana ha pubblicato il comunicato, confermando il trasferimento, mentre Rugani si avvia a tornare a Torino dopo un breve periodo a Firenze.

La Sampdoria ha annunciato l’ingaggio di Tommaso Martinelli, portiere in prestito dalla Fiorentina.

La società nerazzurra ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Igor Amerighi dalla Cavese.

La Fiorentina piazza il colpo Rugani: pochi minuti fa il club viola ha ufficializzato l'ingaggio del difensore classe '94 che arriva dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

