Calciomercato Fiorentina ufficiale l’arrivo dalla Juventus di Rugani! Ecco il comunicato ufficiale dei viola
La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Daniele Rugani dalla Juventus. Il difensore lascia i bianconeri in prestito e si prepara a vestire la maglia viola. La società toscana ha pubblicato il comunicato, confermando il trasferimento, mentre Rugani si avvia a tornare a Torino dopo un breve periodo a Firenze.
Cremonese, è fatta per Morten Thorsby! Arriva l’ufficialità del club grigiorosso, il comunicato Calciomercato Pisa, adesso è ufficiale! Louis Thomas Buffon in prestito al Pontedera Kolo Muani Juventus: la decisione del Tottenham per il francese. Torna o no in bianconero? La scelta è stata fatta Alphadjo Cissè Milan, ora è ufficiale: il classe 2006 vestirà rossonero ma.non da subito! Il comunicato che svela tutti i dettagli Cremonese, è fatta per Morten Thorsby! Arriva l’ufficialità del club grigiorosso, il comunicato Calciomercato Pisa, adesso è ufficiale! Louis Thomas Buffon in prestito al Pontedera Kolo Muani Juventus: la decisione del Tottenham per il francese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Fiorentina Juventus
Martinelli Sampdoria, ufficiale l’arrivo del portiere in prestito dalla Fiorentina: il comunicato
La Sampdoria ha annunciato l’ingaggio di Tommaso Martinelli, portiere in prestito dalla Fiorentina.
Calciomercato Inter, ufficiale l’arrivo di Igor Amerighi dalla Cavese: il comunicato del club
La società nerazzurra ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Igor Amerighi dalla Cavese.
Ultime notizie su Fiorentina Juventus
Argomenti discussi: Mercato: Roma, interesse per Methalie. Caprari tra Verona e Samp. Tutti i movimenti di oggi; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato, news e trattative in diretta LIVE; Calciomercato | Sessione invernale | Tutte le operazioni ufficiali | Genoa, ecco Amorim, Lazio, ufficiale Maldini, la Cremonese prende Djuric, Albarracin al Cagliari.
UFFICIALE - Fiorentina, dalla Juventus arriva RuganiLa Fiorentina piazza il colpo Rugani: pochi minuti fa il club viola ha ufficializzato l'ingaggio del difensore classe '94 che arriva dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. fantacalcio.it
Calciomercato Fiorentina, è fatta per Rugani: si attende solo l’ufficialità. Le cifre dell’affareIl calciomercato Fiorentina mette a segno un colpo di grande esperienza per il reparto arretrato. Daniele Rugani è pronto a lasciare la Juventus per iniziare ... news-sports.it
#Calciomercato, pessimismo sulla trattativa #Cagliari-#Fiorentina per portare #Zappa in viola facebook
#Calciomercato #Torino, in difesa piace #Ranieri: 2 idee di scambio con la #Fiorentina Tra i nomi sondati dal club granata per la difesa c'è anche quello del centrale della #Fiorentina #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.