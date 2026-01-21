Fabbian Fiorentina ufficiale l’arrivo del giocatore dal Bologna | il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Giovanni Fabbian dal Bologna. La società ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale, confermando il trasferimento e fornendo i dettagli dell’operazione. Questo trasferimento rappresenta un’importante aggiunta al reparto centrocampo della squadra, rafforzando la rosa per la stagione in corso. Di seguito, tutti i dettagli relativi all’accordo tra le due società e le modalità del trasferimento.

Harrison Fiorentina, ufficiale il colpo della Viola dal Leeds: tutti i dettagli dell’operazione nel comunicato del clubLa Fiorentina ha annunciato l'acquisto di Harrison dal Leeds United, rafforzando il reparto offensivo.

Fiorentina: Fabbian in arrivo dal Bologna. Sohm in rossoblù. Domani lo scambio dei documentiLa Fiorentina e il Bologna stanno finalizzando uno scambio di calciatori, con Fabbian in arrivo dai felsinei e Sohm che si trasferirà in rossoblù.

Argomenti discussi: Calciomercato, Fiorentina: in arrivo Fabbian, Dzeko e Richardson salutano; Fiorentina, ecco Fabbian alle visite mediche. Affare da 15 milioni, pronto per il Cagliari; Calciomercato, Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna. Le ragioni dello scambio: il nodo ingaggio ma Italiano voleva tenerlo; Calciomercato: Fiorentina scatenata, arrivano Harrison e Fabbian - Bailey andata e ritorno.

fabbian fiorentina ufficiale lGiovanni Fabbian è un nuovo giocatore della Fiorentina: il comunicatoUfficiale l'arrivo del quarto colpo viola del mercato invernale: arriva Giovanni Fabbian dal Bologna. Con un comunicato ufficiale sui propri profili ACF Fiorentina comunica di ... firenzeviola.it

fabbian fiorentina ufficiale lFabbian Fiorentina, è stato ufficializzato l’approdo del giocatore in viola dal Bologna. Il comunicato e tutti i dettagliFabbian Fiorentina, è stato ufficializzato l’approdo del giocatore in viola dal Bologna. Il comunicato e tutti i dettagli Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato l’arrivo di ... calcionews24.com

