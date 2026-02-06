A Anversa, un uomo ha pagato una prostituta con una banconota falsa. Poco dopo, è stato condannato a tre anni di sospensione condizionale per aver commesso uno stupro. La sentenza prevede anche l’obbligo di seguire un percorso di psicoterapia e di sottoporsi a controlli periodici per verificare l’assenza di uso di droghe.

Paga la prostituta con una banconota falsa e riceve una condanna per stupro. E’ successo ad Anversa, in Belgio, dove un uomo ha ricevuto una condanna a tre anni con sospensione condizionale, con l’obbligo di sottoporsi a psicoterapia e a test periodici per dimostrare di non fare più uso di droghe. Prostituzione regolamentata in Belgio e denunce per mancato pagamento Il Belgio è un paese dove la prostituzione è regolamentata e non è raro che le prostitute belghe decidano di portare i clienti in tribunale per mancato pagamento. Sentenza senza precedenti: mancato pagamento come assenza di consenso Ma per la prima volta, il rifiuto di pagamento, o la falsificazione di una ricevuta di pagamento, viene trattato in tribunale come assenza di consenso al sesso e quindi come stupro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Finge di pagare una prostituta con un bonifico falso, condannato per stupro ad Anversa

Approfondimenti su Anversa Stupro

Il tribunale di Anversa ha condannato un uomo di 30 anni per violenza sessuale dopo aver avuto un rapporto con una prostituta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Anversa Stupro

Argomenti discussi: Finge di essere un funzionario del Comune per truffare l'asilo: smascherato; Torino partigiana: quando lo Stato guarda il dito e finge di non vedere la luna; Roma, anziana truffa il truffatore: ecco come finge di credere a incidente figlia e lo fa arrestare; Si finge operatore antifrode e carabinieri per una truffa: avviso di garanzia per un quarantaduenne.

Finge di pagare una prostituta con un banifico falso, condannato per stupro ad AnversaPaga la prostituta con una banconota falsa e riceve una condanna per stupro. E’ successo ad Anversa , in Belgio, dove un uomo ha ricevuto una condanna a tre ... gazzettadelsud.it

SI FINGE LA MADRE MORTA PER PRENDERE LA PENSIONE La storia dell’uomo che si è travestito per assumere le sembianze della madre deceduta, continuando così a incassarne la pensione, riapre un tema importante: le truffe ai danni dello Stato. Dai fa facebook