Finge di pagare una prostituta con un bonifico falso condannato per stupro ad Anversa
A Anversa, un uomo ha pagato una prostituta con una banconota falsa. Poco dopo, è stato condannato a tre anni di sospensione condizionale per aver commesso uno stupro. La sentenza prevede anche l’obbligo di seguire un percorso di psicoterapia e di sottoporsi a controlli periodici per verificare l’assenza di uso di droghe.
Paga la prostituta con una banconota falsa e riceve una condanna per stupro. E’ successo ad Anversa, in Belgio, dove un uomo ha ricevuto una condanna a tre anni con sospensione condizionale, con l’obbligo di sottoporsi a psicoterapia e a test periodici per dimostrare di non fare più uso di droghe. Prostituzione regolamentata in Belgio e denunce per mancato pagamento Il Belgio è un paese dove la prostituzione è regolamentata e non è raro che le prostitute belghe decidano di portare i clienti in tribunale per mancato pagamento. Sentenza senza precedenti: mancato pagamento come assenza di consenso Ma per la prima volta, il rifiuto di pagamento, o la falsificazione di una ricevuta di pagamento, viene trattato in tribunale come assenza di consenso al sesso e quindi come stupro. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Si accorda con prostituta ma poi non paga, condannato per violenza sessuale ad Anversa: “È mancato consenso”
Il tribunale di Anversa ha condannato un uomo di 30 anni per violenza sessuale dopo aver avuto un rapporto con una prostituta.
