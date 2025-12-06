L’Ue finanzia i giornalisti per confezionare inchieste contro gli attivisti pro vita
Dall’iniziativa S-info, quasi mezzo milione per «combattere la disinformazione». In realtà, ne deriva un’inchiesta che denigra le politiche «antiabortiste» del Piemonte. Non passa settimana senza che da qualche esponente dei vertici europei arrivi un allarmato appello ad alzare la guardia contro le fake news, la disinformazione, la guerra ibrida combattuta a suon di bufale da questa o quella potenza straniera. La minaccia - ripetono - è talmente grande che la Commissione europea decide di correre ai ripari, mettendo in campo alcune iniziative non molto pubblicizzate ma suggestive. 🔗 Leggi su Laverita.info
