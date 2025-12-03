Ddl Valditara arriva il via libera dalla Camera Pro Vita & Famiglia esulta | Giornata storica

L'iter del ddl Valditara alla Camera dei Deputati si è concluso. Con 151 voti a favore, 113 contrari e 1 astenuto, deputato azzurro Paolo Emilio Russo, il provvedimento che riguarda l'educazione sessuo-affettiva e il consenso informato a scuola è stato approvato in prima lettura. "Oggi mettiamo ordine, riportiamo trasparenza e rimettiamo al centro il ruolo imprescindibile dei genitori. È una scelta di buon senso, che tutela i minori e rafforza la collaborazione scuola–famiglia", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione. Il disegno di legge passa ora all'esame del Senato, per l'okay definitivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ddl Valditara, arriva il via libera dalla Camera. Pro Vita & Famiglia esulta: "Giornata storica"

