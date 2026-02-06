FiberCop sbarca a Padova | un' autostrada digitale che collega le principali città italiane

FiberCop apre una nuova sede a Padova. La compagnia, che gestisce l’infrastruttura digitale più sviluppata in Italia, ha acquistato un immobile strategico in città. L’obiettivo è rafforzare la rete e migliorare i servizi per le aziende e i cittadini. L’operazione segue l’acquisto di altri immobili già utilizzati come punti nevralgici della dorsale nazionale. Ora FiberCop punta a rendere ancora più capillare la connessione tra le principali città italiane.

FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più avanzata e capillare d’Italia, ha acquistato da Central Sicaf, società sotto la direzione e il coordinamento di Covivio, due immobili strategici situati a Genova e Padova, già sedi operative di FiberCop e punti nevralgici della dorsale nazionale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

FiberCop: acquisiti due immobili strategici a Genova e PadovaBoffelli (FiberCop): Con queste acquisizioni FiberCop investe su asset centrali per la nostra rete. In questo modo rafforziamo la capacità di ... affaritaliani.it

Fibercop rafforza la propria infrastruttura e acquista due immobili strategici a Genova e PadovaAll’interno delle due strutture sono ospitati asset fondamentali della nuova dorsale backbone di FiberCop, una vera e propria autostrada digitale che collega le principali città italiane, i distrett ... genovatoday.it

